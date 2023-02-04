Вперше в історії: курс євро перетнув позначку в 40 гривень

Офіційний курс гривні до євро ослаб 3 лютого на 34 копійки до 40,17 грн, тобто в перші в історії перетнув позначку в сорок гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, офіційний курс гривні до долара залишається незмінним з липня 2022 року на рівні 36,57 грн/дол.