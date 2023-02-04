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Головна / Україна / Економіка / Вперше в історії: курс євро перетнув позначку в 40 гривень
04.02.2023
Ірина Нова
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Новини, Суспільство, Економіка
Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.
При цьому, згідно з оприлюдненими даними, офіційний курс гривні до долара залишається незмінним з липня 2022 року на рівні 36,57 грн/дол.
Теги: економіка, НБУ, курс валют, курс євро
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