Воїна з Тернопільщини нагородили “Золотим Хрестом”

Нагрудний знак “Золотий хрест” отримав захисник з Тернопільщини Богдан Мелимука від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

Почесною відзнакою військовослужбовця із села Скоморохи Великогаївської громади нагороджено за важкий бій на Донеччині, де чоловік отримав поранення.

Про це повідомив голова громади Олег Кохман.

“Вітаємо з нагородою та дякуємо за мужність! Швидкого одужання та відновлення! – Ідеться у зверненні. – Щодня українські Герої роблять надможливе, щоб повернути нашу свободу. Не завжди ми володіємо інформацію про нагороди наших захисників, тому завжди з гордістю ділимося такими новинами з жителями. Нехай Господь оберігає кожного воїна та допоможе здобути Перемогу!”.