Ворог завдав удару по промисловому об’єкту – Тернопільська ОВА

Під час нічної атаки у Тернополі ворог влучив в одну з ємностей паливно-мастильних матеріалів на промисловому об’єкті, густий дим накрив місто.

У обласній військовій адміністрації відбувається брифінг.

Спікери:

Віктор Устенко – заступник начальника Тернопільської ОВА;

Віктор Маслей – начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області;

Оксана Чайчук – головна державна санітарна лікарка області.

“Влучання сталося в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. На щастя, минулося без потерпілих. На ранок пожежу вдалося локалізували, але займання продовжують гасити”, – начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

“Факел піднявся досить високо. Хмари диму пішли в напрямку Козови та Теребовлі. Заміри проводили на межі житлової зони в 7 точках на вміст хімічних речовин та продуктів горіння. Це Новий світ, Котляревського, Бродівська, Білецька, Об’їзна, село Підгороднє та село Кутківці. Заміри також проводять на території області. Станом на 9:00 перевищень допустимих концентрацій немає. Також провели забір питної води. Шкідливих речовин не виявили,” повідомила Генеральний директор Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Оксана Чайчук.

“На щастя, ніхто з людей не постраждав. Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Я дякую всім за оперативне реагування. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі”, – повідомив міський голова Сергій Надал.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Та дотримуватись правил публікування фото наслідків атаки.