Українська влада повинна мобілізувати внутрішні ресурси для посилення нашого оборонного потенціалу.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці закликають вже з лютого збільшити видатки на оборону, бо від цього залежить наша здатність захистити кордони та українців й запобігти широкомасштабному наступу російського агресора.

– Цього року в бюджеті на сферу безпеки та оборони передбачена сума понад 320 млрд грн. Так, це є рекордною сумою для України і становить 6% ВВП. Водночас безпосередньо на оборону (виділена сума на Міністерство оборони) становить лише 133 млрд. У той же час на проекти ремонту доріг в рамках «Великого будівництва» передбачено майже 142 млрд грн, – зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

Однак високий відсоток ВВП, виділений на оборону і безпеку, не має нас заспокоювати, зауважують в партії.

– Рівень нинішнього ВВП України непорівнянний з розвиненими країнами. На перший погляд, у відсотках від ВВП це більша сума, аніж спрямовують на оборону Росія чи Сполучені Штати. Але за цими цифрами зовсім мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, – пояснюють УДАРівці.

У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим, переконані в «УДАРі Віталія Кличка.

– Держава має дбати про своїх захисників. Підвищення зарплат військовим медикам та льотчикам, яке відбулося цього року, хоч і важлива, але лише крапля у морі. Окрім недостатнього фінансового забезпечення особового складу ЗСУ, упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння нашої Армії. Державне оборонне замовлення не виконується. Тому маємо дивитися правді у вічі і визнати, що в ситуації загрози широкомасштабної війни потрібно визначити чіткий пріоритет – оборону, – зазначають в партії.

УДАРівці наголошують, що влада має зосередити основну увагу не на «Велике будівництво», а на оборону країни. Саме тому «УДАР» звертається до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з вимогою переглянути держбюджет 2022 та збільшити видатки на оборону, підвищити зарплати військовим.

– Це ключовий пріоритет для країни. Питання не в тому, коли нападе Росія, а в тому – чи готова Україна до такого нападу, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».