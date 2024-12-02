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Ворог атакував “Геранню”: правоохоронці розслідують удар по Тернополю

02.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Оперативно

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У понеділок, 2 грудня, близько 01:00 ворожий дрон влучив у п’ятиповерхівку в одному з мікрорайонів Тернополя. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку, повідомляють у поліції Тернопільщини.

Про наслідки сьогоднішнього “прильоту” в Тернополі розповів начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. За його словами, Тернопіль був атакований БПЛА “Герань”. Безпілотник влучив у будинок на вулиці Чубинського, 1.

На місці події спалахнула пожежа на п’ятому поверсі в одній із квартир. Зафіксовано пошкодження 20 квартир та 20 транспортних засобів. Також пошкоджено навчальний заклад поблизу.

На місці працюють всі екстрені служби. Поліцейські документують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

Громадяни, які постраждали внаслідок ворожої атаки, можуть звернутися до поліцейських, які працюють на місці події або зателефонувати на спецлінію 102 для належного документування і фіксації обставин.

Теги: атака шахедів, Герань, влучання у будинок, Тернопіль

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