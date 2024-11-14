ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» програв полтавчанам

Відбувся другий тур чемпіонату України з волейболу у чоловічій Суперлізі сезону-2024/2025 років.

Тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зустрічалася із полтавською «Решетилівкою». На жаль, тернопільські поліціянти зазнали чергової поразки, не зумівши нав’язати боротьби у жодному сеті.

«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Решетилівка – 0:3 (22:25), (16:25), (19:25).

Матч другого туру чоловічої Суперліги України «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – «Буревісник-ШВСМ», який мав відбутися у Решетилівці перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Тернопільський клуб наразі займає останню, восьму сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, що за регламентом сезону 2024-2025 рр. ігри основного раунду чемпіонату відбудуться у два кола. За його підсумками перша й друга команди одразу забезпечують собі місця в півфіналі, а компанію їм складуть переможці чвертьфіналів між командами, які посядуть 3-6 і 4-5 місця. Ігри у півфіналах та матчах за медалі триватимуть до трьох перемог. Турнір за 5-8 місця відбудеться в одне коло.

Тим часом, матчі 3-го туру у жіночій Суперлізі за участю тернопільської «Галичанки» відбудуться 16-17 листопада. У ньому «Галичанка-ЗУНУ» зустрічатиметься із ВК «Нафтуся» із Трускавця.