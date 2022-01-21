Маєте громадську організацію, ініціативну групу або ви активіст, який вболіває за наше місто? Прагнете реалізовувати корисні проекти у Тернопільській громаді? Беріть участь у грантових конкурсах чи готуєте стартап?

Станьте ще більш ефективними – візьміть участь в інтенсиві «Проектний менеджмент» Інтенсив проводиться в рамках проєкту «Реалізуй» – прогресивні ідеї твого міста.

22 січня/субота, 11:00-14:00 Online Безкоштовно

Організатори: Центр підтримки підприємців Дія,Бізнес у Тернополі та Ternopil It Cluster

За 3 години на інтенсиві розберемо з вами: Проєктний менеджмент: як трансформувати ідею в проєкт? Елементи проєкту: місія та візія, структура, логіка проєкту; Комунікація у проєктній діяльності; Як оцінити ресурси, необхідні для реалізації проєкту; Кошти вже є, що робити далі?

Спікери: Катерина Міхайліді – Керівниця IT Cluster Ternopil;

Ксенія Качурівська – керівниця Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі. Експертка з фандрайзингу;

Julia Korobii – комунікаційний мененджер Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі. Інтернет-маркетолог, SMM-менеджер, фотограф;

Nadiya Kopylets – РМ Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі. Фахівець у сфері публічних комунікацій, психолог, коуч.

Для участі в інтенсиві заповніть форму – https://docs.google.com/…/1jN6V9dDIvhc1iRwXKhUw…/edit…

Нагадуємо, що триває прийом заявок на участь у конкурсі «Реалізуй» – прогресивні ідеї твого міста. Небайдужі IT компанії готові підтримати вас!