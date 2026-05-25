Два роки надії: у Чорткові попрощаються з полеглим воїном Віталієм Лебедєвим

Чортківська громада у скорботі зустріла свого захисника Віталія Лебедєва, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло військовослужбовця вдалося ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи.

Віталій Лебедєв став на захист України у червні 2022 року, коли був мобілізований до лав Збройних сил України.

Старший сержант служив стрільцем механізованого батальйону та виконував бойові завдання на східному напрямку.

Життя захисника обірвалося 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Дальнє Донецької області під час виконання бойового завдання.

Тривалий час воїн офіційно вважався безвісти зниклим, а його рідні не втрачали надії на повернення.

На жаль, нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель військового.

Без батька залишився малолітній син

У громаді зазначають, що після загибелі воїна без батьківської підтримки залишився малолітній син.

Звістка про ідентифікацію тіла стала болючим ударом для родини, друзів і побратимів захисника.

Чортків попрощається з Героєм

Тіло Віталія Лебедєва доставили до кімнати смутку поблизу Церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Чорткові.

Чин похорону та прощання із захисником відбудеться:

📅 25 травня

🕛 о 12:00

Рідні, побратими та жителі громади зберуться, щоб провести воїна в останню путь і віддати шану його подвигу.

Вічна пам’ять Герою України.