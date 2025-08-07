Військовий з Тернопільщини Андрій Зима отримав орден «За мужність» II ступеня

Військовослужбовець із Тернопільщини Андрій Зима удостоєний ордена «За мужність» II ступеня за указом Президента України, повідоми міський голова Хоростківської громади Степана Гладуна.

«З гордістю та шаною: наш земляк Андрій Зима – приклад справжнього Героя України!» – зазначив Гладун.

Нагорода стала визнанням відваги та самопожертви Андрія в боротьбі за незалежність України.

Громада Хоросткова на сторінці «Сильний Хоростків» висловила вдячність захиснику: «Дякуємо за силу та відданість під ворожим вогнем. Бажаємо здоров’я, перемоги та Божого захисту тобі й побратимам!»