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Військового з Тернопільщини нагородили “Золотим хрестом” від Головнокомандувача ЗСУ та “Сталевим хрестом” командира

18.12.2024

Галина Кіт

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Війна з рф, Події, Тернопільщина, Новини

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Захисника із села Шляхтинці Максима Гарача відзначили високими нагородами.

Про це повідомили у  Байковецькій громаді.

Максим Гарач воює з російськими окупантами з перших днів війни. На фронт пішов добровольцем. Усі, хто знає його, кажуть, що він пішов захищати Україну тому, що в нього загострене почуття патріотизму, справедливості та відповідальності.

“Воює він самовіддано і професійно. Тож не дивно, що молодший сержант Максим Гарач наприкінці 2024 року отримав одразу дві почесні нагороди: “Сталевий хрест звитяги” від командира бригади і “Золотий хрест” від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського”, – зазначили у громаді.

Теги: нагороди, “Золотий хрест”, Сталевий хрест

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