Військового з Тернопільщини нагородили “Золотим хрестом” від Головнокомандувача ЗСУ та “Сталевим хрестом” командира

Захисника із села Шляхтинці Максима Гарача відзначили високими нагородами.

Про це повідомили у Байковецькій громаді.

Максим Гарач воює з російськими окупантами з перших днів війни. На фронт пішов добровольцем. Усі, хто знає його, кажуть, що він пішов захищати Україну тому, що в нього загострене почуття патріотизму, справедливості та відповідальності.