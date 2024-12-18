Військового з Тернопільщини нагородили “Золотим хрестом” від Головнокомандувача ЗСУ та “Сталевим хрестом” командира

Захисника із села Шляхтинці Максима Гарача відзначили високими нагородами.
Про це повідомили у Байковецькій громаді.
Максим Гарач воює з російськими окупантами з перших днів війни. На фронт пішов добровольцем. Усі, хто знає його, кажуть, що він пішов захищати Україну тому, що в нього загострене почуття патріотизму, справедливості та відповідальності.
“Воює він самовіддано і професійно. Тож не дивно, що молодший сержант Максим Гарач наприкінці 2024 року отримав одразу дві почесні нагороди: “Сталевий хрест звитяги” від командира бригади і “Золотий хрест” від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського”, – зазначили у громаді.