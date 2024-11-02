Військова медикиня закликає молодь обирати бойові спеціальності

Відома військова медикиня та розвідниця Збройних Сил України Ярина Чорногуз наголошує на важливості підготовки молоді до можливої військової служби.

Її заклик спрямований на формування свідомого ставлення до захисту держави серед молодого покоління українців.

“Із рф так не працює. Потрібно вміти воювати «вдовгу»”, – стверджує Ярина Чорногуз.

Її слова підкреслюють необхідність системної та послідовної підготовки кадрів для національної безпеки. Важливо не просто мати армію, а створити потужний резерв професійно підготовлених захисників.

Чорногуз прямо наголошує: “Якщо ми цього не зробимо — ми програємо”.

Це принципова позиція, що закликає молодь усвідомити відповідальність за майбутнє країни. Вибір бойової спеціальності розглядається не лише як особистий кар’єрний шлях, а як громадянський обов’язок.

Заклик військової медикині має під собою серйозне підґрунтя. В умовах тривалого військового протистояння важливо мати не лише чисельну, а й професійно підготовлену армію. Кожен молодий українець має бути готовим до захисту своєї держави.