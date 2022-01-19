Отже, якщо поглянути на відомі історичні факти, ми дізнаємося, що з середини 16 століття і досі Московія-Росія брала участь принаймні в 75 різних війнах, конфліктах та військових операціях. Це виходить одна війна десь 7-8 років у середньому.

Так ось. Понад півсотні, тобто майже 70%, із них почала саме Росія. Росія розпочала ці війни безпосередньо сама чи в союзі з іншими державами, – пише російський політик Сергій Прощин.

Щоб не бути голослівним, наводжу список воєн, які розпочала Московія/Російська імперія/СРСР/РФ, починаючи з середини 16 століття. Це без урахування попередніх загарбницьких війн, які збільшили початкову територію Московії у 10 разів (див. вище):

2 половина XVI століття:

1. Лівонська війна (1558-1583)

2. Московсько-шведська війна (1590-1595)

XVII століття:

3. Смоленська війна (1631-1634)

4. Московсько-польська війна (1654-1667)

5. Московсько-українська війна (війна Івана Виговського) (1658-1659)

6. Московсько-українська війна (війна Юрія Хмельницького) (1660-1663)

7. Московсько-турецька війна (1686-1700)

XVIII століття:

8. Північна війна (1700-1721)

9. Каральна експедиція московських військ під керівництвом Петра Яковлєва проти Запорізької Січі (зруйновано Чортомлицьку Січ) (1709)

10. Перський похід (1722-1723)

11. Війна за польську спадщину (1733-1735)

12. Російсько-турецька війна (1735-1739)

13. Семирічна війна (1756-1763)

14. Російські війська під командуванням Петра Текелія оточують та руйнують Запорізьку Січ, остаточна ліквідація української самостійності (1775)

15. Російсько-польська війна (1792)

16. Придушення російськими військами громадянського повстання Конюшка у Польщі (1794)

17. Російсько-Перська війна (1796)

18. Італійський похід Суворова (1799)

XIX століття:

19. Ще одна російсько-турецька війна (1806-1812)

20. Участь Росії у «Війнах коаліції» – третьої, четвертої та п’ятої (відповідно 1805, 1806-1807, 1809)

21. Російсько-шведська війна (1808-1809)

22. Закордонний похід російської армії (1813-1814)

23. Захоплення Парижу (як результат «Закордонного походу») (1814)

24. Чергова російсько-турецька війна (1828-1829)

25. Придушення чергового польського повстання (1830)

26. Війна Росії проти Хівінського ханства (1835-1840)

27. Чергове придушення громадянського повстання у Польщі (1863)

28. Війна Росії із Середньою Азією (Ташкент, Бухара, Хіва) (1865-1875)

29. Російсько-турецька війна знову (1877-1878)

30. Придушення російськими військами Іхетуаньського громадянського повстання у Китаї, яке згодом переросло у війну (1899-1901)

XX століття:

31. Агресія Радянської Росії проти УНР та ліквідація незалежної України (1918-1920)

32. Громадянська війна в Іспанії (інтервенція СРСР за уряду) (1936-1939)

33. Окупація частини Польщі (розділ Польщі разом із нацистами, анексія Західної України та Західної Білорусії) (1939)

34. Анексія Прибалтійських країн, що не визнавалася у світі аж до розвалу СРСР (1939, 1941-1944)

35. Радянсько-фінська війна, анексія Карелії та Південної Фінляндії (1939-1940)

36. Радянсько-українська війна (проти УПА) (1941-1953)

37. Радянська окупація країн Східної Європи та Східної Німеччини (створення маріонеткових прорадянських урядів), анексія Кенігсберга (нині – Калінінград) (1945)

38. Радянсько-японська війна, анексія Курил (1945)

39. Корейська війна (неофіційна «гібридна» війна, яку вів СРСР), створення маріонеткової КНДР (1950-1953)

40. Така сама «гібридна» участь СРСР у В’єтнамській війні (1957-1975)

41. Військове придушення повстання в Угорщині військами СРСР (1956)

42. Інтервенція військ СРСР у Чехословаччину, військове придушення «Празької весни» (1968)

43. Арабо-ізраїльська війна («гібридна» участь СРСР за арабів) (1967-1973)

44. Ще одна «гібридна» участь СРСР/РФ у громадянській війні в Анголі (1975-2002)

45. Війна за Огаден («гібридна» участь СРСР) (1977-1978)

46. ​​Афганська війна почалася за повалення спецназом СРСР законного уряду та вбивства президента Афганістану та подальшої повномасштабної військової інтервенції (1979-1989)

47. Придністровський конфлікт з Молдовою за участю 14-ї армії РФ та російських «козачків», утворення невизнаного маріонеткового анклаву «ПМР» (1992)

48. Перша Чеченська війна (1994)

49. Друга Чеченська війна (1999)

XXI століття:

50. Війна проти Грузії, утворення невизнаних маріонеткових анклавів Південної Осетії та Абхазії (2008)

51. Незаконна та невизнана світом анексія Криму за допомогою військових російського Чорноморського флоту та спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ (2014)

52. «Гібридна» війна на Донбасі, утворення невизнаних маріонеткових анклавів “ДНР” та “ЛНР” (з 2014 до теперішнього часу).

Начебто все, але XXI століття тільки почалося…

Ще раз наголошу, це не повний список воєн, які вела Росія. Це тільки ті, що вона ПОЧАЛА, всупереч відомому пропагандистському твердженню, нібито Росія такого ніколи не робить.

Хтось може захотіти посперечатися за деякими війнами. Зокрема – про те, хто їх «насправді» розпочав і чому, але навіть якщо відкинути ці спірні моменти, все одно залишиться вражаючий список, який заперечує вищезгадане російське твердження.

Так “наймиролюбніша” країна, яка вела виключно «оборонні війни», за 350 років збільшила свою територію більш ніж у 7 разів – з 3 млн км² у 1547 році до 21,8 млн км² у 1914-му?

А тепер подумайте і поясніть подібний феномен, що не має аналогів.