Війна забрала життя Героя з Тернопільщини Андрія Савчука

Скорботна звістка знову надійшла на Тернопільщину, 16 вересня під час виконання бойового завдання біля Бахмута загинув мужній воїн Андрій Савчук.

Про втрату повідомляє Бережанська міська рада.

“На превеликий жаль, наша Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя c. Надрічне Андрія САВЧУКА”, — йдеться в повідомленні.

54-річний солдат САВЧУК Андрій Богданович народився у селі Надрічне. Навчався у Надрічнянській школі. Після цього навчався у Львівському училищі. Здобув професію електрика.

Працював на Урманському лісництві, потім на заводі у Поморянах.

У 1989-1991 роках служив строкову службу у Армії. Згодом одружився. У 1999 році почав працювати у Бережанській міжвідомчій охороні. Потім працював за кордоном.

У 2022 році був мобілізований до Збройних Сил України. Служив у 10-тій гірсько-штурмовій бригаді «ЕДЕЛЬВЕЙС» – 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, військової частини А 3715, 1-ї гірсько-штурмової роти. Солдат, стрілець, санітар.

Під час служби був поранений, неодноразово отримував контузії, та завжди повертався до побратимів, щоб разом з ними захищати Батьківщину. За виконання службових завдань нагороджений державними нагородами та подарунками від командування.

Героїчно загинув на передній лінії оборони 16.09.2024 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області.

У вічному смутку назавжди залишилася дружина, дочка, син, брат і вся велика дружня родина.

Чин похорону Героя Андрія САВЧУКА, який загинув за Україну, розпочнеться завтра, у вівторок, 24 вересня 2024 року, о 13:00 год. на родинному обійстю Андрія в с. Надрічне.

Кортеж з тілом Героя буде рухатися вулицями Тернопільська та Золочівська в Бережанах приблизно о 12:25 год – 12:40 год. О 12:30 на перехресті вулиць Тернопільська та Золочівська (біля «Заготзерна») відбудеться панахида за загиблим Андрієм.

Приблизно о 14:00 год. – 14:30 год. відбудеться прощання з Героєм в Церкві села Надрічне. Поховають Андрія САВЧУКА на Надрічнянському кладовищі.

З подвір’я колишнього ліцею №2 до села Надрічне о 12:20 буде їхати автобус.

Світла і Вічна пам’ять Герою!