Тернопільська «Нива» продовжує пошук спаринг-партнерів з якими планує провести поєдинки під час навчально-тренувальних зборів. Зокрема, 29 січня підопічні Андрія Купцова проведуть контрольну зустріч із представником УПЛ – львівським «Рухом». Поєдинок відбудеться на полі академії «Руху». А 12 лютого жовто-зеленим, також у Львові, протистоятиме молодіжна команда ФК «Львів» U-19.

Нагадаємо, що раніше були підтверджені поєдинки із великогаївським «Агроном» (3 лютого), черкаським «ЛНЗ» (9 лютого), івано-франківським «Прикарпаттям» (16 лютого) та луцькою «Волинню» (23 лютого).