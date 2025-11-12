Як повідомили у Тернопільській обласній ДЮСШ з літніх видів спорту 8 листопада в оздоровчому комплексі «Алігатор» відбувся чемпіонат Тернопільської області з важкої атлетики, чемпіонат КУТОР «ТОДЮСШ з літніх видів спорту» з важкої атлетики серед чоловіків та жінок 2010 р.н. і старших, присвячений Збройним Силам України, а також 15-й ювілейний турнір пам’яті заслуженого тренера України Миколи Підодвірного, який виховав не одне покоління спортсменів і подарував Україні чимало майстрів спорту.

На змаганнях усі учасники показали високий рівень підготовки та справжній спортивний характер.

Переможці серед жінок стали: Ангеліна Бондарчук (вагова категорія 44 кг, м. Бучач), Софія Дацюк (в/к 53 кг, «Алігатор»), Марія Лось (в/к 58 кг, м. Бучач), Каріна Гловюк (в/к 63 кг, м. Скалат), Галина Слободяник (в/к 69 кг, «Алігатор»), Ірина Скуба (в/к 77 кг, м. Скалат), Лілія Поляруш (в/к 86 кг, «Алігатор»).

Переможці серед чоловіків: Максим Розуменко (вагова категорія 38 кг, м. Бучач), Артем Фірман (в/к 42 кг, м. Хоростків, ОДЮСШ з літніх видів спорту), Станіслав Дубина (в/к 46 кг, с. Озерна, ТОДЮСШ з літніх видів спорту), Матвій Володка (в/к 52 кг, м. Хоростків), Юрій Галушка (в/к 56 кг, м. Хоростків), Костянтин Лантух (в/к 60 кг, ТОДЮСШ з літніх видів спорту), Богдан Глинський (в/к 65 кг, ТОДЮСШ з літніх видів спорту), Іван Середа (в/к 71 кг, ТОДЮСШ з літніх видів спорту), Іван Ванні (в/к 79 кг, м. Бучач), Андрій Яцишин (в/к 88 кг, «Алігатор»), Назарій Якубовський (в/к 94 кг, м. Скалат), Богдан Заполух (в/к 110 кг, ДЮСШ №1), Павло Чайка (в/к +110 кг, ТОДЮСШ з літніх видів спорту).