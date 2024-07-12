Від Тернопільської міської ради передаємо на фронт нову партію дронів, тепловізорів та камеру, – Сергій Надал

10 липня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс чотирьом тернопільським військовим частинам квадрокоптери, тепловізори та камеру. Відповідний запит мерія отримала від командирів цих частин. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, цю техніку та обладнання закупили на суму понад 3,4 млн гривень.

«Реагуючи на звернення командирів військових частин, міська рада закупила та передасть товарно-матеріальні цінності. А саме: 10 тепловізорів AGM Taipan TM25-384, 30 квадрокоптерів iFlight XL10 V6 Analog 6S (PNP), швидкісну роботизовану камеру Hikvision Speed Dome. Нехай ця техніка береже наших Героїв та допомагає їм знищувати московську нечисть. Слава Україні», – повідомив Сергій Надал.

Нагадаємо, 9 липня мерія передала для наших Героїв-захисників з 105 бригади територіальної оборони 1700 комплектів літньої форми. Військова форма пошита за сучасними технологіями та відповідає всім стандартам.

Нещодавно Тернопільська міська рада оголосила закупівлю для придбання комплектів військової форми на понад 3,5 мільйони гривень. Загалом заплановано придбати 2100 комплектів.

Також мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання сучасного розвідувального обладнання для наших Героїв-захисників. Йдеться про ще три тепловізійні приціли iRay Tube TH50 V2.

Новина від пресслужби