04.11.2024 14:34

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Від отруєння блідою поганкою померла дворічна дівчинка з Тернопільщини

04.11.2024

Ірина Нова

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Аби врятувати маленьку дівчинку з Тернопільщини, від отруєння блідою поганкою, львівські лікарні робили все можливе. Для неї терміново знайшли донора і пересадили їй печінку, проте це не допомогло. Їй було всього 2 роки і 8 місяців. 

Як ми повідомляли раніше, на Тернопільщині загалом грибами отруїлися восьмеро дітей.

У поліції справу наразі не перекваліфіковуватимуть, адже кримінальне провадження відкрили за статтею про злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Теги: бліда поганка, Тернопільщини, отруєння грибами

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