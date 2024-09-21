“Від інструментів до безпеки”: Тернопіль передав бензопили для ЗСУ

18 вересня Тернопільська міська рада передала на фронт чотири ланцюгові бензопили Dnipro-M. Про це повідомив міський голова Сергій Надал, розкривши деталі цієї важливої події.

“Ці бензопили – не просто техніка, це інструмент захисту наших воїнів”, – зазначив Сергій Надал. “Вони допоможуть військовим швидко та ефективно облаштовувати захисні споруди та фортифікаційні укріплення. У польових умовах кожна хвилина на вагу золота, і ця техніка значно прискорить процес створення безпечних умов для наших захисників”.

Міський голова підкреслив, що рішення про передачу бензопил було прийнято у відповідь на конкретний запит керівництва військової частини. “Ми завжди намагаємося оперативно реагувати на потреби наших військових. Їхня безпека – наш пріоритет”, – додав він.

Тернопільська громада з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучилася до підтримки ЗСУ. Містяни регулярно беруть участь у волонтерських ініціативах, а місцеві підприємства часто переорієнтовують виробництво на військові потреби.

“Кожен внесок наближає нашу перемогу”, – наголосив Сергій Надал. “Ми вдячні усім тернополянам, підприємцям та підприємствам, які сумлінно сплачують податки. Саме завдяки вам ми можемо надавати таку вагому та регулярну підтримку нашим захисникам”.

Передача бензопил – це частина системної роботи Тернопільської міської ради з підтримки ЗСУ. Раніше на фронт вже відправляли різноманітну техніку: від автомобілів до екскаваторів та дронів.

Довідка

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:

17 вересня: вантажівка Volvo для бійців Територіальної оборони

11 вересня: позашляховик для нацгвардійців

2 вересня: ще один позашляховик на фронт

Нещодавно: позашляховик Land Rover для 110-ої окремої механізованої бригади

8 серпня: новий екскаватор для 82-го батальйону 105 тернопільської бригади Територіальної оборони

Новина від пресслужби