“Від інструментів до безпеки”: Тернопіль передав бензопили для ЗСУ

18 вересня Тернопільська міська рада передала на фронт чотири ланцюгові бензопили Dnipro-M. Про це повідомив міський голова Сергій Надал, розкривши деталі цієї важливої події.
“Ці бензопили – не просто техніка, це інструмент захисту наших воїнів”, – зазначив Сергій Надал. “Вони допоможуть військовим швидко та ефективно облаштовувати захисні споруди та фортифікаційні укріплення. У польових умовах кожна хвилина на вагу золота, і ця техніка значно прискорить процес створення безпечних умов для наших захисників”.
Міський голова підкреслив, що рішення про передачу бензопил було прийнято у відповідь на конкретний запит керівництва військової частини. “Ми завжди намагаємося оперативно реагувати на потреби наших військових. Їхня безпека – наш пріоритет”, – додав він.
Тернопільська громада з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучилася до підтримки ЗСУ. Містяни регулярно беруть участь у волонтерських ініціативах, а місцеві підприємства часто переорієнтовують виробництво на військові потреби.
“Кожен внесок наближає нашу перемогу”, – наголосив Сергій Надал. “Ми вдячні усім тернополянам, підприємцям та підприємствам, які сумлінно сплачують податки. Саме завдяки вам ми можемо надавати таку вагому та регулярну підтримку нашим захисникам”.
Передача бензопил – це частина системної роботи Тернопільської міської ради з підтримки ЗСУ. Раніше на фронт вже відправляли різноманітну техніку: від автомобілів до екскаваторів та дронів.
Довідка
Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:
Новина від пресслужби