Ветерани російсько-української війни закликають міську раду внести зміни до Генерального плану Тернополя

Обслуговуючий кооператив «Сади ветеранів АТО» звернувся до міської ради з проханням внести зміни до Генерального плану Тернополя. Цей кооператив об’єднує 667 власників земельних об’єктів і є чи не єдиним в Україні прикладом ефективного господарювання ветеранських організацій.

Що хочуть ветерани

Ветеранський кооператив хоче, щоб його територію винесли за межі міста, але зберегли у складі Тернопільської територіальної громади. Ширина доріг у їх кооперативі складає 11-12 метрів. А вимога детального плану – 20 метрів. При цьому ветерани втратять велику частину своєї садової території. Більше того, багато хто буде змушений демонтувати будівлі, фундаменти, огорожі. Викорчовувати дерева та кущі. Тому ветерани просять міську раду піти на такий юридичний хід. Чи дослухаються до ветеранів депутати міської ради покаже час. Бо це не перше звернення до міськради з проханням внести зміни до Генплану. Міськраду зобов’язують привести свою містобудівну документацію до вимог, які диктує воєнний час.

Нагадаємо, Тернопільська обласна військова адміністрація, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші спеціальні служби вимагають у міської ради термінового внеси зміни в Генеральний план Тернополя. Такі зміни необхідні були ще в 2022 році! Це все потрібні для забезпечення функціонування міста в умовах особливого періоду (повномасштабної війни). І, найголовніше! Захист життя та здоров’я тернополян під час ймовірних ворожих атак. Відповідні офіційні листи з вимогами надійшли на адресу міської ради.

Новина від пресслужби.