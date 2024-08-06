Велике свято Яблучного Спаса: іменини, народні прикмети та заборони

6 серпня за новим церковним календарем православні віряни відзначають велике свято – Преображення Господнє. В народі – свято Яблучний Спас, або Другий Спас. Розповідаємо про традиції та прикмети 6 серпня і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем.

6 серпня 2024 року – яке церковне свято сьогодні за новим і старим церковним календарем

2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжує дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

6 серпня за новим церковним календарем (19 серпня за старим) – Преображення Господнє.

Повна назва свята – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Преображення входить до числа двунадесятих свят, тобто, це одне з дванадцяти найважливіших свят православної Церкви. Відзначати його почали з IV століття – саме тоді свята рівноапостольна цариця Олена побудувала на горі Фаворі храм на честь Преображення Господнього.

Про що говорять прикмети на 6 серпня

За прикметами погоди можна сказати, якими будуть осінь і зима:

ясна погода стоїть цього дня – до сухої і теплої осені;

дощ іде – осінь теж буде з дощами;

сонячний і спекотний день – до морозної зими;

який день 6 серпня – такий Покров і зима.

У народі 6 серпня – свято Яблучний Спас. Спас – скорочено від слова “Спаситель”, тобто, Ісус. Цього дня традиційно віряни дякують Богові за новий урожай. Народне свято 6 серпня також називається Другий Спас, Борис і Гліб літні.

Що не можна робити 6 серпня

6 серпня церква виступає проти лихослів’я, лайки, пліток, злості, заздрості та жадібності, помсти, відчаю. Забороняється відмовляти в допомозі тому, хто просить.

У велике православне свято Преображення також забороняється:

займатися домашнім господарством, прибиранням, ремонтом;

не можна працювати в саду і на городі;

заборонено шити, в’язати, вишивати;

не радять грати весілля – у це свято в церкві не вінчають.

Триває Успенський піст – до свята Успіння Богородиці 15 серпня. Тим, хто дотримується посту, в цей час не можна їсти продукти тваринного походження, але на Преображення вірянам є послаблення – можна їсти рибу і випити трохи вина.

На Другий Спас можна запросити гостей і пригостити їх освяченими яблуками, випічкою, але під час застілля не можна переїдати, галасувати і зловживати спиртним. У свято також не можна сваритися з близькими і відмовляти в допомозі нужденним.

Що можна робити 6 серпня

Святкові богослужіння починаються ввечері напередодні Яблучного Спаса. Зранку відбувається Божественна літургія – священнослужителі вдягають білі шати, які символізують фаворське світло, яке бачили апостоли під час Преображення Господнього.

Традиційно у свято віряни йдуть до храму – просять у Спасителя миру і благ, дякують і освячують урожай. До церкви для освячення за звичаєм несуть яблука, мед, колосся пшениці, виноград, але можна й інші плоди. Можна йти до храму і без урожаю, адже головне – це молитва.

За народною традицією на свято печуть пироги з яблуками і варять яблучне варення. У свято годиться пригощати яблуками і випічкою інших, а також важливо в цей день робити добрі справи – в народі вірять, що так можна очистити душу від гріхів.

6 серпня – іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем за старим стилем святкують Анатолій, Борис і Роман, Гліб і Давид, Іван, Микола, Христина.