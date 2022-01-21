У Тернопільській ОДА затвердили проєкти, які реалізовуватимуться за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році. До переліку увійшло 7 перехідних проєктів на суму 58,8 млн гривень та 15 нових, які були відібрані за результатами попереднього конкурсного відбору.



Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук, за кошти ДФРР у 2022 році буде реалізовано 15 проєктів програми «Велике будівництво» на суму 156,8 млн гривень.

Зокрема, до нових проєктів, відібраних за результатами попереднього конкурсного відбору на 2022 рік увійшли:

– 4 проєкти в галузі спорту (реконструкції Тернопільського, Монастириського та Шумського міських стадіонів, будівництво басейну у Скориківській ЗОШ);

– 9 проєктів у галузі освіти (реконструкція Великогаївської ЗОШ, Теребовлянської ЗОШ №1, капітальні ремонти Дружбівської багатопрофільної школи, Токівської ЗОШ, школи в м. Заліщики, садочків в м. Скалат та смт Заводське, гуртожитку Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею);

– 2 проєкти зі створення центрів надання адміністративних послуг (в смт Велика Березовиця та с. Підгороднє).

Крім того, у державному бюджеті на 2022 рік передбачено низку загальнодержавних програм та субвенцій на реалізацію проєктів, які не зможуть бути профінансовані за кошти ДФРР. Серед них: загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2022-2026 роки, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», на створення центрів креативної економіки, стимулювання розвитку індустріальних парків, розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, а також на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Остаточний перелік проєктів, які будуть фінансуватись у 2022 році за кошти ДФРР, буде сформовано після прийняття відповідних рішень Мінрегіоном.