В Україні поменшало фальшивих грошей: що підробляють найчастіше

В Україні зменшилась кількість підроблених банкнот. А серед фальшивок, що таки потрапили у обіг, найбільше 500-гривневих купюр. Про таке відзвітували у Нацбанку.

500 та 200 гривень – найпопулярніші серед шахраїв

На 1 мільйон банкнот в Україні минулоріч припадало 1,7 фальшивок. За даними Національного банку, це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2024 р. він становив близько 5,1 підроблених купюр на мільйон справжніх.

Близько 80% несправжніх гривень, які вилучили торік, становили 500-гривневі купюри. Ще 13% – 200-гривневі. «Банкноти» номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Як і в попередні роки, найбільше шахраїв приваблювали гривні старого зразка (2003 – 2007 років). Українська валюта 2014 – 2019 років становила лише 10% від загальної кількості «папірців», вилучених з обігу.

«Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також у 2025 р. в Україні вилучали й фальшиву іноземну валюту. 93% становили долари США. Здебільшого йшлося про номінал 100 доларів, траплялися й 50-доларові купюри. 7% іноземних підробок в Україні склали євро, серед них – номіналом 50, 100, 200 та 500.

Наскільки захищена гривня?

За даними Національного банку, гривня має близько 20 елементів, які запобігають її фальшуванню. Ознайомитися з особливостями кожної купюри можна на сайті установи. Загалом же там радять кілька способів, як швидко відрізнити справжню банкноту від підробки: