Волонтери Тернопільщини сьогодні за доволі короткий час завантажили гуманітарну допомогу в потяг, який прямує до Харкова. Десятки людей згуртовано заповнили всі вагони. Вдалося відправити — продукти харчування, теплі ковдри й одяг, дитяче харчування та інші речі.



Це продовольство допоможе забезпечити людей провіантом. Після розвантаження, потяг забере людей та привезе їх у західні регіони, зокрема, й на Тернопільщину.

Наша область прийняла вже понад 12 тис. тимчасово переселених людей, та готова прийняти ще понад 45 тис.

Нагадаємо, що в Тернополі діє гуманітарний штаб, який працює без зупинки. Дякую всім, хто долучається до допомоги.

Тернопільщина вкотре довела, що тут живуть люди, які завжди готові прийти на допомогу та підтримати. В єдності наша сила! Разом ми здолаємо ворога!

Телефон гуманітарного штабу (068) 126 6482