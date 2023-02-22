В Тернополі масово госпіталізували пацієнтів однієї із офтальмологічних клінік Тернополя

Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію.
Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.
Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору у людей. Поліціянти вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Триває слідство.