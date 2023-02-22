22.02.2023 22:17

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В Тернополі масово госпіталізували пацієнтів однієї із офтальмологічних клінік Тернополя

22.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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З різким погіршенням зору 16 лютого до медзакладу Тернополя звернулося одразу понад двадцять людей. Усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї із медустанов.

Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.

Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору у людей. Поліціянти вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Триває слідство.

Джерело: Тернопільська Липа

Теги: погіршення зору, клініка

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