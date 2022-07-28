Свято цьогоріч відзначатиметься вперше, оскільки встановлено Указом Президента України від 24 серпня 2021 року, саме у День Хрещення Русі.

Напередодні свята в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід, приурочений тисячолітнім традиціям українського державотворення.

Програма заходу передбачала для дитячої аудиторії музейний пізнавально-розважальний квест, а для дорослих – тематичні екскурсії виставкових проектів:

«Хрещення Русі у 988році» ( до 1034-річчя прийняття християнства) та

«Українська державність. Складний шлях становлення» (до Дня Української Державності) на основі фондових збірок.

Історичний екскурс українського державотворення (Х – ХХІ ст.) провели завідувач відділу стародавньої історії Олег Миколайович Гаврилюк і завідувачка сектора нової та новітньої історії Любов Панасівна Катеринюк.

На патріотичному заході були присутні викладачі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Горбачевського зі своїми дітками, також сім’ї, котрі тимчасово проживають у місті Тернополі через воєнні дії, що ведуться російським агресором на території України, а ще – діти зі студії «Дивотворчики».

Надихнувшись історизмом у поєднанні з раритетними пам’ятками минулих епох, нашим відвідувачам ще довго не хотілось залишати експозиційні зали… А їхні очі світились гордістю й любов’ю до своєї землі. Обов’язково захистимо державні кордони України!