В Тернопільській області діятиме обмеження для групи споживачів «Промисловість»

В Тернопільській області введено в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) та споживання електричної енергії (ГОЕ) для групи споживачів «Промисловість» – повідомили в Тернопільобленерго.

У зв’язку з виникненням дефіциту електричної енергії в об’єднаній енергосистемі України через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України і значним зниженням температури навколишнього середовища та перевищенням ліміту споживаної потужності в Тернопільській області, протягом 07-10 лютого 2023 р. з 07:00 год. до 22:00 год., будуть введені в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) та графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ).

Дані графіки вводяться для окремої групи юридичних споживачів, які задіяні у регулюванні навантаження та споживання електричної енергії.