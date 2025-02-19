В тернопільській обласній поліції працевлаштовують ветеранів війни з інклюзивними потребами

Працевлаштування та облаштування належних робочих місць для ветеранів війни, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби – тепер пріоритетне завдання для ГУНП в Тернопільській області.

“Станом на сьогодні в поліції області серед цивільного персоналу працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє – учасники війни. Поліція Тернопільщини вперше скористалася державною програмою компенсацій для облаштування робочого місця для колеги з інвалідністю — провідного інспектора управління превентивної діяльності ГУНП Руслана Пелехатого. Чоловік служить у правоохоронних органах з 2004 року. У складі Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» захищав Україну. Під час виконання бойового завдання він отримав поранення, яке спричинило ампутацію нижньої лівої кінцівки”, –розповів очільник обласної поліції Сергій Зюбаненко.

Для Руслана придбали ортопедичне крісло, комп’ютерний стіл, стелаж для документів та шафу для одягу, враховуючи його індивідуальні потреби. Важливо, щоб він почувався на роботі зручно та міг безперешкодно виконувати поставленні перед ним завдання.