В одній з лікарень Тернополя 38-річний харків’янин підрізав знайомого

Подія сталася в одній з лікарень Тернополя, де проходять лікування потерпілий та зловмисник. Конфлікт між чоловіками виник через борг.

До правоохоронців повідомлення про те, що на території медичного закладу один пацієнт наніс тілесне ушкодження іншому. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, між 38-річним харків’янином та 24-річним уродженцем Житомирської області виник конфлікт через неповернені гроші. З’ясовувати стосунки чоловіки взялися у лікарняному ліфті. В якийсь момент харків’янин вдарив ножем опонента, спричинивши проникаюче поранення черевної порожнини. Потерпілого було негайно було прооперовано. На даний час загрозу його життю немає.

Щодо нападника розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.