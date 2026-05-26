В області  НМТ складають майже 12 тисяч абітурієнтів

Цього року з 20 травня до 25 червня триватиме національний мультипредметний тест. На Тернопільщині його будуть складати майже на дві тисячі абітурієнтів більше, ніж торік.

Третина із зареєстрованих – випускники минулих років, студенти коледжів, профтехучилищ і ті, хто вже давно закінчили заклад загальної середньої освіти.

Кожному зареєстрованому учаснику вже прийшло на його інформаційну сторінку запрошення, де вказані конкретна дата, місце і час проведення тестування.

Учасники тестування складатимуть три обов’язкові предмети та один на вибір. Обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України. Щодо предметів на вибір, то три перших місця в області зайняли географія, англійська мова, біологія. Тестування триватиме у два етапи. Зокрема, по одній годині з двох предметів: української мови і математики. Після 20-хвилинної перерви ще по одній годині — історія України і предмет на вибір.

У разі повітряної тривоги тестування призупинятимуть. Його можна буде продовжити після відбою. Якщо ж тривога триватиме понад дві з половиною години, тестування перенесуть на додаткову сесію, яка запланована з 17 до 24 липня.