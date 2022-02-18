Уже 10-й рік поспіль в усьому світі справжні поціновувачі книги відзначають Міжнародний день дарування книг. Цим святом ми завдячуємо допитливому американському хлопчику та його матусі Еммі Бродмур, яка й стала ініціаторкою цієї доброї традиції.

Обласна бібліотека для дітей не стояла осторонь даної ініціативи і уже декілька років підряд проводить акції до Міжнародного дня дарування книг. Як і попередні роки акція мала благодійне спрямування. У минулі роки книжкові подарунки отримував дитячий будинок – Малятко, у цьому ж році книги передали сільським бібліотекам. Протягом січня-лютого ми отримали від наших дарувальників біля 300 книг, які поповнять фонди сільських бібліотек, зокрема бібліотеки-філії с. Підлісці Кременецького району, публічної бібліотеки смт. Залісці Тернопільського району та бібліотеки-філії с. Нові Петликівці Чортківського району.

Справжньою несподіванкою для нас було отримати книжкові дарунки від спільноти з Лондона «Hampstead Mums», які побачити заклик до дарування на нашому сайті та відгукнулись, таким чином Акція у нас вийшла справді міжнародною.

З нагоди свята дарування обласна бібліотека для дітей підготувала і передає 150 примірників книг (дублетних видань) із власних фондів. Це книги творів класиків, а також сучасних авторів української і світової літератури.

Недаремно Міжнародний день дарування книг поєднується з Днем закоханих, адже дарування книги стало ознакою прояву поваги й любові до людини, якій вона дарується. То ж від щирого серця ми поділилися з колегами, а також з дарувальниками, яких було більше 30.

Ось неповний перелік дарувальників, яким ми щиро дякуємо за книги (не всі хотіли повідомити свої прізвища). Це Кондратович Христина, Зінько Ніна, Логвис Божена, Слободян Анастасія, Кархут Яна, Мархивка Анастасія, Гребьолкіна Ангеліна, Гербут Уляна, Лавра Катерина, Буняк Вікторія, Дідич Юлія, Поцілуйко Софія, Зелененька Ксенія, Марчук Надія Петрівна, Гліган Катерина, Буняк Аня, Дацків Уляна, Петровська Діана та ін.

Надія Новіцька, директор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей