«Не можна одночасно служити Богові й сатані, однією рукою благословляти, а іншою – вбивати! Не годиться під рясою …носити пістолет. А я особисто знаю багатьох, хто його бачив під одіянням служителів Почаївської лаври УПЦ мп, – акцентував старший лейтенант тероборони ЗСУ, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Петро Шимків.

– Усі давно знають: московська церква колись співпрацювала з КДБ, а нині працює з російським ФСБ. Кіріл благословив орків на вбивство українців. І той, хто відвідує УПЦ мп, особисто фінансує його».

Ще перед 24 лютого просвітянин разом з представниками громадських організацій краю із відкритим листом звернувся до очільників влади різних рівнів щодо необхідності заборони діяльності УПЦ московського патріархату в Україні. А потім – почалася повномасштабна війна. Загін тероборони ЗСУ. Фронт.

Зараз Петро Шимків – у Полтаві в госпіталі. Вірить: не надовго. Щойно медики поставлять на ноги – одразу ж знову в бій.

«Усі ми говоримо про душу й тіло, але про тіло чомусь завжди дбаємо більше. А питання віри й церкви – один із наріжних каменів національної безпеки, – наголошує. – Мета просвітян – побудова української України, а з московським патріархатом її не побудуєш!».

Згідний з цим і волонтер з понад восьмилітнім досвідом Володимир Мосейко.

«У нас має бути своя церква, своя віра, своє все. Бо коли в нас буде все своє, то буде й Україна! – запевняє і додає: – Зараз 95% українських церков допомагають українським захисникам».

А священник московського патріархату в Андріїці, що під Києвом, для порівняння, з іконою вийшов стрічати «освабадітєлєй», а потім, як свідчать місцеві мешканці, допомагав рашистам-мародерам грабувати односельців, заклав окупантам багатьох людей.

У Жашкові, що на Черкащині, Бовсунах, що на Житомирщині, проросійські батюшки відмовилися хоронити загиблих українських захисників. І таких випадків в Україні багато. Як і фактів колоборації московських попів із окупантами.

Чимало повідомлень про затримання священнослужителів церков мп, які листувалися з російськими спецслужбами чи військовими та передавали інформацію про дислокацію українських військ, об’єкти критичної інфраструктури, координати блокпостів.

Соціальні мережі переповнені фото й відео про освячення зброї церквами московського патріархату. Тієї зброї, від якої гинуть сотні воєнних та мирних людей.

Ключову роль російські батюшки відіграють і в депортації українців на територію рф. Після примусового ввезення нещасних піддавали допитам, а потім – «духовним» бесідам з «церковниками».

«Перше, що робить ворог на окупованих територіях, – перейменовує вулиці, перефарбовує в російських триколір таблички з назвами населених пунктів, ставить ленінів… Русифікує міста й села. Нав’язує місцевим мешканцям свій варіант історії, культури, свої мову та віру. Це один з принципів інформаційно-культурної війни. Війни, яку ми роками програвали», – зауважує очільник ГО «Націоналісти» Олексій Осьмак.

Спільно з однодумцями він збирає підписи під зверненням щодо підтримки законопроєкту свободівки Оксани Савчук №7204 «Про заборону московського патріархату на території України». Понад 30 тисяч мешканців Тернопільщини різного віку вже підписали її.

«Багато громад, особливо на півночі Тернопільщини, ухвалюють рішення про перехід до ПЦУ. Чимало осіб, навіть попри погрози й залякування з боку батюшок, відрікаються від ворожої церкви, котра проповідує злочинну ідеологію «русского міра», виправдовує знищення української нації, знущання та окупацію чужої території», – акцентує.

За офіційними даними, впродовж трьох останніх місяців із московського патріархату до ПЦУ перейшло близько 600 нових громад. Частина – без настоятелів.

А згідно з результатами квітневого опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 51% жителів країни вважають, що держава взагалі повинна заборонити діяльність УПЦ мп на території України.

З ініціативою щодо скликання чергової сесії Тернопільської обласної ради задля ухвалення звернення до керівництва країни й парламенту щодо заборони діяльності УПЦ мп в Україні днями до голови облради Михайла Головка звернулася і депутатська фракція ВО «Свобода». Триває збір підписів серед депутатського корпусу…

«Хто каже, що це не на часі, просто не усвідомлює важливості цього питання для держави. Відкладати більше нікуди. Агенти ФСБ в рясах, які продали душі кремлівському дияволу, нічим не ліпші від ворожих ДРГ. На їхніх руках уже кров тисяч невинних. Дітей і дорослих. Для них не існує ні закону, ні совісті. Відкрито зраджують та вчиняють злочин супроти України. Безкарно, – наголошує Олексій Осьмак.

– Але 24 лютого зникли напівтони й напіврішення. Особливо щодо питань національної безпеки. Настав час раз і назавжди заборонити діяльність московського патріархату в Україні. Це точно розуміють усі політики, але …й досі не всі наважуються».