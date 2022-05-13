12 травня Верховною Радою України прийнято законопроект № 7269 про внесення змін до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

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Після підписання Президентом Закон вступить в дію і значно розширить повноваження Голів місцевих рад/начальників обласних та районних військових адміністрацій і майже повністю скасує на час воєнного стану та 30 днів після його закінчення повноваження депутатів місцевих рад, яким потрібно буде збиратися хіба щоб спільно попити чаю.

Проголосований сьогодні Закон дозволяє приймати одноосібні рішення головам громад в таких напрямках:

– внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету відповідної сільської, селищної, міської ради;

– затвердження тимчасової структури виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, утворення інших виконавчих органів ради;

– наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також передачі коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

– передача коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ;

– створення установ для надання безоплатної первинної правової допомоги;

– створення та реорганізації комунальних підприємств, установ та організацій, у тому числі затвердження їх статутів в одноособовому порядку;

– боротьба зі стихійними лихами та епідеміями;

– поводження з небезпечними відходами;

– звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;

– внесення в одноособовому порядку змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

– обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій;

– демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей.

У разі затвердження сільським, селищним, міським головою тимчасової структури виконавчих органів сільської, селищної, міської ради для працівників, посади яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду.

Плюсом є те, що рішення про тимчасову структуру втрачає свою силу після 30 днів з дня закінчення воєнного стану. Можливо ці норми є правильними для територій на яких відбуваються воєнні дії, проте нівелювати депутатські корпуса на інших територіях є неправильним.

Повноваження обласних/районних рад, відповідно до законопроекту, перебирає на себе відповідна обласна/районна військова адміністрація, а саме закон зазначає:

– повноваження обласних та районних рад здійснюють обласні та районні військові адміністрації, утворені на відповідній території;

– виконавчі апарати районних та обласних рад підпорядковуються начальнику відповідної військової адміністрації;

– районні та обласні ради, на території яких утворено районні, обласні військові адміністрації, не здійснюють свої повноваження;

– комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області, підпорядковуються відповідній військовій адміністрації;

– управління об’єктами спільної власності територіальних громад району або області здійснюється відповідними районними та обласними військовими адміністраціями;

– призначення осіб на посади та звільнення з посад, які здійснюються начальником районної військової адміністрації, погоджуються з начальником відповідної обласної військової адміністрації;

– начальник обласної військової адміністрації, начальник районної військової адміністрації за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації може увільняти від виконання посадових обов’язків працівників, для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду;

– особи можуть призначатися на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування шляхом переведення в установленому порядку за розпорядження голови ОВА/РВА.

У період дії воєнного стану на акти військових адміністрацій не поширюються вимоги щодо оприлюднення рішень прийнятих начальниками військових адміністрацій.

А головам місцевого самоврядування не потрібно оприлюднювати проекти актів, а лише уже пост-фактум інформувати населення про прийняті рішення.

І вишенькою на торті є можливість приймати працівників на посади навіть без проходження спецперевірки згідну ЗУ “Про запобігання корупції”, тобто корупціонерів на час воєнного стану можна брати до влади і закінчення строку перебування особи на посаді, на яку її призначено становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, стоїть питання чи не задовго, так як після цього можна буде ще на певний термін призначити людину в.о. на цю ж посаду.