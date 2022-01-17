Держспецзв’язку разом з СБУ та Кіберполіцією продовжують розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася вночі з 13 на 14 січня. Станом на зараз всі ознаки вказують на російський слід кібератаки. Адже Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

Найчастіше кібервійська Росії працюють проти США та України, намагаючись за допомогою технологій похитнути політичну ситуацію. Остання кібератака проти України – один з проявів гібридної війни проти нашої держави, яка триває з 2014 року.

Її ціль — не тільки залякати суспільство. А й дестабілізувати ситуацію у Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців.

Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про “злив” персональних даних українців. Зазначимо, що “Дія” не зберігає персональні дані українців. Усі вони зберігаються у відповідних реєстрах, які надійно захищені. Застосунок є тільки “мостом” між інформацією з держреєстрів та користувачем. Наприклад, вся медична інформація — зокрема, дані для генерації СOVID-сертифікатів — знаходяться в Електронній системі охорони здоров’я. Дані про РНОКПП зберігаються в реєстрі Державної податкової служби. А демографічні дані — у Єдиному державному демографічному реєстрі. І так далі.

Тому закликаємо українців не піддаватися маніпуляціям. Усі персональні дані знаходяться під захистом у держреєстрах.

А оголошення про можливість купити нібито дані, отримані після злому 14 січня є класичною аферою: шахраї продають деякі старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Нагадаємо, що боротьба за безпеку і саме існування нашої держави ведеться у декількох площинах: військовій, дипломатичній, історичній.

А тепер проти України відкрито і “цифровий фронт”.