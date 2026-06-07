Утримував дружину в заручниках, мав зброю

У Тернополі правоохоронці за підтримки спецпризначенців ліквідували випадок домашнього насильства, що загрожував життю людей.

Раніше судимий за смертельне побиття чоловік, який систематично знущався з дружини, забарикадувався у квартирі і погрожував їй зброєю та силою утримував у помешканні. Спецоперація розпочалася після того, як потерпілій вдалося вирватися на волю, а її донька викликала екстрені служби.

Тривожний дзвінок на спецлінію поліції надійшов у неділю, 31 травня, близько 12год. Про домашній терор та загрозу життю повідомила 21-річна жителька Тернополя. Дівчина заявила, що її вітчим чинить жорстоке насильство щодо матері, поводиться неадекватно, а в квартирі гарантовано є вогнепальна зброя.

Зважаючи на високий рівень небезпеки та ймовірність збройного опору, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції разом із бійцями спецпідрозділу КОРД.

Силовики заблокували поверх та провели обшук у помешканні. Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили предмет, що зовні схожий на пістолет із вставленим магазином марки Retay, два предмети, схожі на бойові патрони, а також пластикову ємність із нальотом та залишками невідомої речовини, яка має ознаки наркотичного походження.

Під час спілкування з 49-річною потерпілою тернополянкою, оперативники з’ясували, що сімейне життя жінки перетворилося на пекло. Чоловік вчиняв щодо неї фізичне та психологічне насильство.

Цього разу він вдруге дістав зброю, погрожував вбивством і зачинив двері, категорично відмовляючись випускати дружину з квартири.

Жінці дивом вдалося втекти з помешкання на вулицю. Якраз у цей момент до будинку під’їхала її донька, яка миттєво викликала правоохоронців.

Під час перевірки за відомчими базами даних поліцейські встановили, що 49-річний фігурант є вкрай небезпечним для суспільства. Він уже відбував реальне покарання у виправній колонії за вчинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини.

Наразі за цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці продовжують слідчі дії, встановлюють походження вилученого пістолета та каналів надходження наркотичних речовин.