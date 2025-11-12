Уряд проігнорував вимоги громад

Проєкт Держбюджету-2026, внесений Урядом до другого читання, став ударом по місцевому самоврядуванню. Кабінет Міністрів проігнорував доручення Верховної Ради та вимоги Асоціації міст України про забезпечення фінансових потреб територіальних громад.

64% ПДФО та реверсна дотація під загрозою

Асоціація міст України вимагає зберегти в бюджетах громад 64% податку на доходи фізичних осіб. Верховна Рада 22 жовтня 2025 року прийняла відповідне рішення, але Уряд його проігнорував. Втрата цих коштів означає менше грошей на ремонт доріг, утримання шкіл та дитсадків, комунальні послуги, зарплати працівникам.

Окремо болісна тема – реверсна дотація. Ці кошти складають велику частку бюджетів сільських і селищних громад. Держбюджет-2026 передбачає реверсну дотацію для 203 громад, з них 130 сільських та селищних, в обсязі 15,5 мільярдів гривень. Для багатьох сільських громад втрата цих коштів означає фактичну неможливість функціонувати.

Освітня субвенція: 103 мільярди без розподілу

Кабінет Міністрів не здійснив розподіл між бюджетами громад 103,2 мільярдів гривень освітньої субвенції. Крім того, вилучив субвенцію на Нову українську школу на 150 мільйонів гривень. Натомість збільшив програму “Підвищення престижності праці у сфері освіти” на 6 мільярдів – з 53,8 до 59,8 мільярдів. Асоціація міст наполягає: освітня субвенція повинна бути повністю в бюджетах громад, включно із закумульованими раніше залишками.

Що вдалося зберегти

Уряд розподілив 13 мільярдів гривень додаткової дотації між 992 громадами на деокупованих та постраждалих від агресії територіях. Збережено міжбюджетні трансферти з першого читання. Передбачено базову дотацію для 982 громад на 23,3 мільярди гривень. Але це лише частина необхідного. Громади потребують набагато більшого для нормального функціонування.

Боротьба продовжується

Асоціація міст України звернулась до Голови Бюджетного комітету ВРУ Роксолани Підласої з вимогою забезпечити муніципалітети необхідними коштами. Організація продовжує працювати над захистом фінансових інтересів громад.

Уряд проігнорував Парламент, проігнорував Асоціацію міст, проігнорував потреби мільйонів українців у територіальних громадах. Держбюджет-2026 ще не прийнятий остаточно. Є час виправити критичні помилки. Питання лише в одному: чи є політична воля почути голос громад?