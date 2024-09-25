Упорядковують місце, де має постати памʼятник Лесю Курбасу

18 років тому в Тернополі з’явилися та були навіть освячені памʼятні знаки, на яких викарбовано, що «на цьому місці волею тернополян буде встановлено памʼятник» тому чи іншому видатному краянинові.

Роки спливали, місто якось до цієї справи не бралося, а нині, звісно, й поготів, адже країна спрямовує всі свої зусилля, ресурси, аби здолати російського загарбника, який прийшов на українську землю зі страшною великою війною. Тим часом ці місця, де мали б постати скульптурні композиції, вимагали впорядкування навколишньої території.

Так, памʼятник славетному режисерові Лесю Курбасу мав би постати у скверику на вулиці, що носить його імʼя. Аби навести у цьому закутку лад, Тернопільська міська «Просвіта» та її активісти в Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. Івана Пулюя на чолі з викладачкою Галиною Шот започаткували цьогоріч екопросвітницький проєкт «Бережемо памʼять. Прикрашаємо місто». До соціальної ініціативи долучилися викладачі, студенти цього навчального закладу. Навесні вони прибрали територію навколо памʼятного знака, посадили різні квіти та доглядали за ними. Нещодавно студенти груп М-208 та ЕА-224 знову взяли участь у добрій справі з впорядкування місця, де, сподіваються, що все-таки колись урочисто тут відкриють памʼятник видатному діячу культури Лесю Курбасу.

Як зазначає ініціаторка екопросвітницького проєкту «Бережемо памʼять. Прикрашаємо місто», викладачка української мови та літератури фахового коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя Галина Шот, така справа не лише соціально важлива, вона також прищеплює любов студентської молоді до Тернополя, шану й повагу до видатних українців.

На світлині: ініціаторка екопросвітницького проєкту «Бережемо памʼять. Прикрашаємо місто», викладачка української мови та літератури фахового коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя Галина Шот зі студентами під час чергового впорядкування місця, де має постати памʼятник Лесю Курбасу.

Світлину надали учасники проєкту