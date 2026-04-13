Унікальна виставка скульптур Івана Мердака

У виставковій залі Збаразького замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» триває експозиція, присвячена творчості видатного майстра різьби по дереву Івана Мердака.

Іван Мердак – відомий майстер, який своєю унікальною технікою створює скульптури, що вражають своєю глибиною і поетичністю. Його роботи – це більше, ніж мистецтво. Кожна скульптура розповідає свою історію, наповнену глибоким символізмом і культурним духом Лемківщини.

Відвідувачі можуть бачити, як майстер відтворює загадковий образ цього краю, використовуючи дерево як матеріал для вираження своєї творчої уяви.

Виставка відкриває захоплюючий світ, де кожна скульптура – це поетична історія, виткана з деревини, що втілює глибокі образи і неповторну майстерність. Не втрачайте можливість поринути в атмосферу творчості майстра, чия різьба відтворює таємничий дух Лемківщини та залишає незабутній слід у серцях глядачів.

Іван Мердак – лауреат багатьох престижних нагород, член Національної спілки художників України, заслужений майстер народної творчості України. Ім’я його відоме далеко за межами нашої країни. Роботи експонували в США, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції, Польщі. Дерев’яні скульптури українського митця стали окрасою парку неподалік Гамбурга.

Народився митець у селі Райське на Лемківщині (тепер – Польща), в родині сільського коваля. Село отримало назву від неповторних краєвидів, що оточували його, від мальовничих берегів стрімкої гірської ріки Сян, яка пробивалась крізь віковічні скелі гір, живлячи цілющою водою навколишню природу.

У 1946 р. родина волею історії була переселена в Радянську Україну. Сім’я знайшла притулок у селі Королівка Борщівського району на Тернопільщині. Тут хлопчик пішов до школи, здобув середню освіту.

Після закінчення школи Іван Мердак вступив у Чернівецьке художньо-ремісниче училище. Його жанрова скульптура «Брат за брата», виконана у студентські роки, експонувалась у Чернівцях, Москві, Монреалі. Від 1965 року Іван Григорович жив у Тернополі, працював художником виробничо-художнього комбінату. Неподалік центру міста, на Новому світі, у столітній подільській хаті була його творча майстерня та сад мистецтв, який приваблював відвідувачів з усього світу.

Бували тут Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Іван Драч, Дмитро Павличко, Іван Попович, європейські та світові художники, фотомитці, актори, студенти.

За скульптурами Івана Мердака можна вивчати історію Київської Русі, а то й заглянути у глибину ще давніших віків. Назви говорять за себе: «Нестор-літописець», «Кирило і Мефодій», «Князь Святослав», «Данило Галицький», «Ярослав Мудрий», «Іван Вишенський», «Слов’янин», «Лемко», «Лемкиня», «Подоляночка»…

У 2002 р. Іван Григорович несподівано для всіх продав квартиру та майстерню в Тернополі і разом з дружиною та синами переїхав у місто Херсон, де поховані його дід і батько. 27 травня 2007 року Івана Мердака не стало.

Галина ВАНДЗЕЛЯК