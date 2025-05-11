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Українець спровокував масштабну ДТП у Пoльщі: майже два десятки потерпілих

Восьмеро українців, які не зазнали серйозних травм, були тимчасово розміщені у транзитному центрі для біженців у Легниці.

11.05.2025

Ірина Нова

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Україна, Світ, Оперативно, Новини

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У нiч з 10 на 11 травня 2025 року у Пoльщі трапилась серйозна дopoжньо-транспортна пригода, яку спровокував неуважний українець. Близько 23:30 на 99-му кілометрі автостради А4 у напрямку Згожельця (перед з’їздом на Микoлaйовіце) зіткнулися п’ять транспортних засобів.

Ситуація швидко перетворилася на масштабну аварію з численними потерпілими, повідомляє inPoland.

За попередніми даними поліції, причиною ДТП стало запізніле гальмування водія автобуса — громадянина України. Унаслідок затору, спричиненого попереднім зіткненням, автомобілі зупинилися, проте український водій не встиг зреагувати і врізався в автобус попереду. Це спричинило ефект доміно, в який потрапили ще кілька пасажирських транспортних засобів.

Унаслідок аварії постраждали 19 осіб, з яких 11 були госпіталізовані до лікарень у Легниці та Любіні. Серед них — 7-річна дитина. Постраждалі — громадяни України, Польщі, Німеччини та Сирії.

Поліція підтвердила, що всі водії були тверезі. Винуватця аварії — українця, який керував автобусом, — затримано. Його справу буде розглянуто в прискореному порядку.

Наразі рух на ділянці автостради відновлено. Водночас правоохоронці вкотре наголошують: не втрачайте пильності — навіть секунда неуважності може мати фатальні наслідки.

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Джерело: inPoland

Теги: аварія з потерпілими, ДТП у Польщі, українець, водій мікроавтобуса, постраждалі

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