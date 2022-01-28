З нового року медичні працівники очікували на збільшення заробітних плат, однак владні обіцянки перетворилися на фікцію.

Так, згідно з ухваленим держбюджетом на 2022 рік, передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн та 13,5 тис. грн для середніх медичних працівників. Попри це, у січні трапляються непоодинокі випадки, коли медичних працівників змушують переходити на 0,5 чи 0,75 ставки, але працювати фактично той самий обсяг часу.

У партії «УДАР Віталія Кличка» таку ситуацію вважають неприпустимою. УДАРівці кажуть: влада має реально підтримати медицину напередодні нової хвилі епідемії коронавірусу та зупинити відтік лікарів.

– Епідемія коронавірусної інфекції стала критичним випробуванням для медичної системи як України, так і кожної країни світу. Недореформована та недофінансована медична система ледь витримала перші хвилі епідемії. А це у свою чергу призвело до відтоку висококваліфікованих медичних кадрів та регресу медичного забезпечення громадян. Це все є наслідком вибіркового підходу влади у підтримці медичної системи, – зазначають УДАРівці.

У партії наголошують на тому, що влада, схоже, знову відкладає на невизначений час завершення медичної реформи.

– Це свідчить про те, що медична галузь, попри гучні заяви, для представників влади не в пріоритеті. Особливого занепокоєння викликає така ситуація в медичній галузі в час епідемії коронавірусу, – кажуть УДАРівці.

«УДАР Віталія Кличка» ще минулого року звернув увагу, що всупереч вимогам ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі виділив лише близько 3,5% від ВВП. Тоді як за рекомендаціями ВООЗ на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП.

Належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни, зазначають в партії.

«УДАР Віталія Кличка» раніше запропонував антикризовий план у подоланні наслідків епідемії коронавірусу. Він дозволить не лише ефективно боротися з епідемією, а комплексно і якісно змінити медичну систему та реально підтримати наших медиків і зупинити відтік лікарів

– Необхідно завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці. Криза – це не привід зупинити реформу, а необхідність та реальний шанс на системне і якісне перетворення медичної системи, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».