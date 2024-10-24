Учні тернопільської початкової школи №1 зібрали понад 80 тисяч гривень для ЗСУ

У тернопільській початковій школі №1 провели благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Батьки з учнями принесли різноманітні смаколики, які із задоволенням розкуповували учні, їх батьки та педагоги.

“Ми добре розуміємо, завдяки кому ми сьогодні можемо у Тернополі навчатися, – сказала під час звернення до присутніх директорка школи Катерина Поліщук. – Ми дуже вдячні нашим воїнам, які боронять нашу державу на фронті, ми розуміємо, на скільки їм там важко і що в них є чимало потреб. Усі кошти, виручені на ярмарку, буде скеровано на потреби ЗСУ”.

Учні школи відкрили захід чудовою патріотичною піснею., Після чого розпочався благодійний ярмарок. Де було зібрано 80,2 тис. грн. Усі кошти будуть перераховані підрозділу розвідки 16-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ.

Діти з радістю робили собі тимчасове патріотичне тату. В школі планують ще влаштувати благодійні ярмарки.