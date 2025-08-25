У заповіднику на Тернопільщині виявили браконьєра з сітками

Екоінспектори вкотре виявили незаконний вилов риби у природно-заповідній зоні на Тернопільщині.

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують проводити рейдові заходи з попередження та виявлення фактів браконьєрства на водоймах краю. Зокрема, під час обстеження території Касперівського ландшафтного заказника виявлено та вилучено у встановленому порядку заборонені знаряддя лову — ставні сітки.

Окрім цього, зафіксовано факт незаконного вилову риби місцевим жителем на території природно-заповідного фонду. На порушника складено адміністративні матеріали за ст. 91 КУпАП, які скеровано до суду для притягнення його до відповідальності. У відомства наголошують, що рейдові заходи на території Тернопільської області з метою охорони водних біоресурсів від браконьєрів триватимуть і надалі.

Екологи нагадують, що з 15 серпня до 30 вересня у всіх водоймах області встановлена заборона на вилов раків. За порушення даної заборони передбачена відповідальність — від адміністративного штрафу до кримінального покарання, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.