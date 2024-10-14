14.10.2024 21:37

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У заповіднику на Тернопільщині спіймали чергового браконьєра з сітками 

14.10.2024

Ірина Нова

161

Новини, Оперативно, Тернопільщина

Поширити:

На Тернопільщині правоохоронці спільно з екологічною інспекцією викрили браконьєра з сітками у заповідній зоні, в межах Серетського гідрологічного заказника.

Під час спільних рейдових заходів на водоймах області співробітники сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції помітили чоловіка, який займався незаконним виловом риби поблизу села Глядки. Правопорушник – 55-річний житель Тернополя.

З місця події поліцейські вилучили човен, сітки та рибу. За попереднім підрахунком, сума завданих збитків державі становить майже 110 тисяч гривень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

Теги: Тернопільщина, браконьєри, заказник "Серетський", браконьєрські сітки

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах