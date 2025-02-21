У Запорізькій області загинув молодий воїн з Тернопільщини

Тернопільщина знову в скорботі, під час виконання службових обов’язків фронті загинув 25-річний воїн з Тернопільщини Яpocлав Малишко.

Трагічну звістку повідомили у Лановецькій громаді.

Свій останній бій Герой прийняв у Запорізькій області.

“Вірний військовій присязі під час виконання службових обов’язків пов’язаних із захистом Батьківщини, на Запоріжжі загинув 25-річний Ярослав Малишко із с. Лопушне. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким”, – ідеться у дописі на сторінці громади.