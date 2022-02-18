Прокурори Кременецької окружної прокуратури подали до Тернопільського адміністративного окружного суду позов в інтересах держави до Вишнівецької селищної ради – з вимогою розробити й затвердити історико-архітектурний опорний план населеного пункту з метою збереження культурної спадщини.

Відомості, зазначені в історико-архітектурному опорному плані, є підставою для встановлення обмежень у використанні земель та враховуються при забудові населеного пункту. Вишнівець є у списку історичних населених місць України, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України. Прокуратура вимагає: визнати протиправною бездіяльність Вишнівецької селищної ради у нездійсненні замовлення історико-архітектурного опорного плану селища і зобов’язати його виготовити й затвердити, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Суд відкрив провадження у справі.