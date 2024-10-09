У власність держави повернуто землі заказника «Серетський» площею понад 10 га

Тернопільською окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Тернопільської області про витребування з незаконного володіння Тернопільської міської ради земельної ділянки природно-заповідного фонду площею понад 10 га, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Західним апеляційним господарським судом залишено в силі рішення Господарського суду Тернопільської області, яким встановлено, що землі гідрологічного заказника «Серетський» незаконно вибули з державної власності та були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Однак, оскільки вони є землями природно-заповідного фонду, то мають належати державі.

На розгляді в судах перебувають ще три справи про незаконну передачу у приватну власність земель гідрологічного заказника «Серетський».

Гідрологічний заказник загальнодержавного «Серетський» площею 1191 га розташований у межах Тернопільського району. Охоплює територію заболоченої заплави річок Серет та Лопушанка. Під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Територія заказника розташована у межах об`єкту Смарагдової мережі Європи «Seretskyi», що перебуває під охороною Бернської конвенції, прийнятої 19.09.1979 та ратифікованою Україною в 1996 році.