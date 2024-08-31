У вересні прогнозують шість магнітних бур 

За словами лікарів, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища. У дні магнітних бур метеозалежні, літні та хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання.

Знаючи точні дати магнітних бур можна заздалегідь підготуватися і вберегти свій організм від їх негативного впливу. Аби зменшити вплив на організм, варто відмовитись від алкоголю та надмірного споживання кави. Потрібно носити із собою засіб проти головного болю, пити багато води та дотримуватися здорового харчування.

Також радять спати не менше 7–8 годин на добу. За можливості варто прогулятись на свіжому повітрі та сформувати навколо себе спокійну атмосферу.

1–3 вересня – незначні магнітні коливання, які відчуватимуть метеозалежні.

10 вересня – магнітна буря середньої інтенсивності, негативний вплив якої відчують люди із хронічними захворюваннями.

15 вересня – потужна магнітна буря. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном. Також фахівці радять у ці дні уникати серйозних фізичних навантажень.

19 вересня – середня магнітна буря. Цього дня може виникнути головний біль і погане самопочуття.

26–27 вересня – сильна магнітна буря. Магнітне збурення буде особливо потужним, тому погане самопочуття може бути й в абсолютно здорових людей. Тим, хто страждає на хвороби серця, рядять звести до мінімуму фізичну та інтелектуальну працю.

30 вересня – середня за потужністю магнітна буря. Люди можуть відчувати підвищену стомлюваність, зміни настрою.