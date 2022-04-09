Хто демонтував пам’ятник наразі невідомо, адже офіційного розпорядження від влади на такі дії не було. Зникнення Пушкіна зафіксували вранці 9-го квітня кореспонденти редакції “Тернополян”.

Нагадаємо, що багато патріотично налаштованих тернополян виступали за демонтаж споруди. У 2016 році петиція з відповідним проханням зібрала необхідну кількість голосів, проте так і не була реалізована.

З початком війни мешканці Тернополя знову почали вимагати прибрати з центра міста пам’ятник російському поету. Яка доля спіткала монумент поки що невідомо.

8 квітня на сайті ТМР було опубліковане рішення “Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою”.

Джерело: газета Місто