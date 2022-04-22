З опівночі понеділка, 25 квітня, на території Тернопільської міської територіальної громади завершують опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Подачу тепла припинять для житлових будинків, лікувальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів дошкільної освіти та інших споживачів теплової енергії громади.