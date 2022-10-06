Завтра, 7 вересня, закон номер 2310-ІХ про заборону прослуховування російської музики в громадських місцях вступає в законну силу.

В Україні заборонили в громадських місцях слухати російську музику. Відповідний закон 2310-ІХ, завтра 7 жавтня, вступає в законну силу. Про це йдеться на сайті Верновної Ради.

Відповідно до таких норм, тепер забороняється водіям автобусів та маршруток вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Норми законодавства поширюються на міський транспорт, приміських, та міжнародних маршрутів. Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.