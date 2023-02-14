У Тернополі з двома благодійними концертами виступить Іво Бобул

З любов’ю до України та вірою у Перемогу! 28 лютого у Драмтеатрі з двома благодійними концертами на підтримку ЗСУ виступить Іво Бобул.

Початок подій о 16:30 та 19:00, повідомили організатори Clever Production.

Концертна програма матиме символічну назву “І буде день, і буде Перемога!” Для шанувальників Іво Бобул готує всіма улюблені і знані хіти, нові композиції, написані вже під час великої війни в Україні та сюрпризи.

Іво Бобул – Народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б їх не чула! Серед них «Душі криниця», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю», «Мадонно Україно!», «Одна-єдина» та ще багато інших.

“Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує Вас у світ Її Величності Пісні! Тож запрошуємо зустрітись, поспівати ці пісні разом, підтримати один одного емоційно і, звичайно, підтримати наших військових”, – запрошують на концерт організатори Clever Production.

Квитки доступні за посиланням: https://ternopol.karabas.com/ua/ivo-bobul-i-bude-den-i-bude-peremoga-3

Повний розклад концертного туру:

26.02 – Рівне | Драмтеатр

27.02 – Львів | Театр М.Заньковецької (2 концерти)

28.02 – Тернопіль | Драмтеатр (2 концерти)

01.03 – Калуш | ПК» Юність»

02.03 – Чернівці | Філармонія

03.03 – Івано-Франківськ | Драмтеатр

05.03 – Мукачево | Палац Культури

06.03 – Ужгород | Драмтеатр

07.03 – Луцьк | Драмтеатр

08.03 – Звягель | Палац культури